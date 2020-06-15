15 июня во время традиционного брифинга, посвященного ситуации в Киеве с коронавирусом, мэр столицы Виталий Кличко запнулся в нескольких трудных для него местах.

Его новые оговорки уже успели стать мемами в соцсетях.

Кличко умудрился "зажевать" текст два раза буквально в одном предложении.

Он хотел сказать на украинском языке: "Но у меня уже спрашивали после некоторых сенсационных, таких, знаете, публикаций в СМИ..." Однако вместо "після" получилась не совсем приличная "писька". А слово "сенсационных" Кличко вообще выговорил с четвертой попытки.

Видео: Facebook

Один из пользователей Facebook предположил, что мэр пытался процитировать строки песни популярного в 1990-х рок-исполнителя Чижа "Cенсимилья в моей голове".

Ранее "Страна" цитировала признание Кличко о том, что он гордится своей фразой-мемом о завтрашнем дне, в который смогут посмотреть не только лишь все.

Также мы рассказывали о том, как мэр оговорился и назвал Елену Телигу телегой.