Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов Владимира Пахиля и Николая Нагорного, а также назначил на должность посла в Афганистане Василия Серватюка.

Об этом идет речь в указах №223/2020, №224/2020 и №225/2020, которые обнародованы на официальный сайте главы государства, в понедельник, 15 июня.

Владимир Пахиль с 2012 года представлял интересы Украины в Индонезии и был представителем при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Николай Нагорный занимал пост посла Ливии с 2010 года. В 2013 году он был назначен также послом Республики Чад, а в 2015 году стал послом в Тунисе, куда в связи с войной было переведено посольство в Ливии.

Еще одним указом президент назначил посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству. Он с ноября 2014 года по апрель 2019 года был первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский уволил Олега Шамшура с должности посла Украины во Франции и назначил нового.

Также сообщали, президент Украины назначил представителем Украины в Минске ранее судимого СБУшника.