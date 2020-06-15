В условиях аномальной жары организм быстро теряет влагу и люди не всегда успевают это понять до острого чувства жажды. Обезвоживание может привести к необратимым последствиям, поэтому в Минздраве выпустили перечень рекомендаций.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Употребление достаточного количества воды, особенно в жару, помогает избежать обезвоживания. Первый его признак - жажда, которая появляется в случае потери воды в организме. При нормальных жизненных условиях обезвоживания легче избежать, чем восстанавливать организм после дегидратации", - указано в сообщении.

Потому врачи назвали главные причины обезвоживания, чтобы украинцы знали, как их избежать:

- повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерных физических нагрузках;

- ограничение потребления жидкости; некоторыми заболеваниями, сопровождающимися увеличением количества мочи, как, например, диабет;

- пищевые отравления, которые сопровождаются диареей, рвотой;

- употребление в пищу продуктов, которые усиленно выводят воду - чай, кофе, алкоголь;

- приемом некоторых лекарств (диуретики, нейролептики, антигипертензивные и антигистаминные препараты);

- тепловой или солнечный удар;

- ожоги.

При этом врачи назвали универсальные советы для всех людей, которые помогут избежать обезвоживания и улучшат самочувствие:

- ежедневно необходимо пить 2-3 литра негазированной чистой воды небольшими порциями. Это правило особенно важно для пожилых людей, поскольку с возрастом чувство жажды притупляется. Кофе, чай, бульон и т.д. в этот литраж не входят. Норма потребления воды зависит от веса: чем больше масса тела, тем большее количество жидкости необходимо организму;

- в жаркий день маленький ребенок должен выпивать не менее чашки воды (150 мл) каждые 30 минут;

- с повышением температуры тела, жидкость нужно принимать в 1,5, а то и 2 раза больше;

- во время интенсивных физических нагрузок взрослый человек должен выпивать не менее литра воды в час;

- не следует пить воду во время еды или сразу после. Это может помешать пищеварению. Лучше выпить немного теплой воды за 20 - 30 минут, чтобы стимулировать выделение пищеварительных соков. Во время еды допускается незначительное количество воды или сока.

Напомним, в Украине может распространиться вирус обезвоживания Коксаки, который появился на турецких курортах. Об этом рассказал заведующий клинико-диагностической лабораторией инфекционной больницы Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Александр Карловский.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали о важности постоянного и своевременного употребления воду.