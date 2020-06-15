В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) гражданам страны рекомендуют воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости из-за увеличения количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщается на сайте ведомства в разделе "Советы путешествующим".

"При принятии решения просим также ориентироваться на актуальные официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению коронавирусной инфекции в мире и наиболее пораженных регионов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в МИД дали ряд рекомендаций гражданам на случай, если они все же намерены выехать за пределы страны, пребывают за границей или же подвергаются опасности в связи с эпидемией коронавируса в одной из стран.

Напомним, с 15 июня ряд стран Европейского союза открывает свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений.

Сегодня "Страна" сообщала, что Министерство охраны здоровья Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавируса. В "красную зону" попали 50 стран, после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию.

Также мы писали, что в Украине резкое увеличение зарегистрированных случаев коронавируса в последние дни вывели страну на новые рекордные уровни и четыре других важных показателя развития инфекции. Показатели заболеваемости Covid-19 в стране бьют антирекорды.