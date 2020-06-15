В Антраците Луганской области подошла к концу забастовка работников шахты "Комсомольская", длившаяся неделю из-за долгов по зарплате. Еще в субботу, 13 июня, участвовавшие в ней 119 горняков поднялись на поверхность.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на сопредседателя Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александра Васьковского.

По словам Васьковского, шахтерам выплатили остатки зарплаты за апрель и пообещали разобраться с остальными накопившимися долгами.

Работники шахты 5 июня отказались подниматься из забоя. Это была не первая остановка шахты за последнее время: в апреле шахтерам так же точно пришлось добиваться выплаты зарплаты. Окончательно рассчитаться с сотрудниками руководство угольного предприятия "Антрацит" пообещало к 15 мая, но обещание не выполнило.

Тогда горняки вновь остановили добычу угля. А в Антраците начались задержания активистов рабочего движения "Министерством государственной безопасности", чтобы не допустить остановки других шахт. Причем при задержании, как сказал Васьковский, никаких документов на обыск или арест не предъявляли и протоколы на изъятие личных вещей не составляли. У задержанных не было даже адвокатов. Всего исчезли 22 человека - это горняки и три женщины, их жены.

Также город под предлогом борьбы с коронавирусом фактически блокировали, ограничив въезд и выезд. Кроме того, в Антраците начались перебои со связью, был заблокирован доступ к нескольким сайтам и соцсети "ВКонтакте".

Узнав о задержаниях, бастующие расширили требования. Они заявили, что не выйдут на поверхность, пока арестованных не отпустят, а им сами не дадут гарантии безопасности. 12 июня горняки получили от "главы ЛНР" Леонида Пасечника письмо с обещанием дать такие гарантии. Чиновник запретил правоохранительным органам уголовное и иное преследование коллектива шахты "Комсомольская" и членов их семей.

В этом же письме Пасечник заверил, что вопрос о выплатах долгов будет решен до конца 2020 года.

Как сообщил Васьковский, сейчас большинство из задержанных шахтеров уже на свободе.

"Неясна лишь судьба семерых человек. Мы сейчас пытаемся установить, где они. К сожалению, поговорить с теми, кто вернулся из застенков МГБ, невозможно: они отказываются общаться, ссылаясь на какие-то подписки о неразглашении. Люди сильно запуганы", - сказал Васьковский.

Как сообщала "Страна", во время забастовки в Антраците заблокировали сайт "Русская весна".

Также мы рассказывали, что в "ЛНР" готовятся закрыть неприбыльные шахты.