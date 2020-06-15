Печерский суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк - бывшего главы Херсонского областного совета Владислава Мангера - для его привода на заседание.

Об этом сообщается в Facebook-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Как отметили в группе, Мангера осмотрел независимый эксперт, которого привлекли прокуроры. Он заключил, что экс-чиновника можно транспортировать в Киев, хотя и в присутствии врача.

"Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - сказано в записи группы.

В свою очередь в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины сообщили, что подозреваемый в течение 36 часов должен быть доставлен в Киев к следственному судье для рассмотрения ходатайства прокурора об изменении ему меры пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога.

Прокурор принял решение обратиться в суд из-за попыток незаконного влияния Мангера на свидетелей, угрожая им и членам их семей.

Отмечается, что суд не принял во внимание доводы стороны защиты о невозможности явки подозреваемого к следственному судье по состоянию здоровья и согласился с позицией прокурора, что Мангер таким образом пытается уклониться от суда.

Правоохранители уже выполняют решение суда.

Решение Печерского суда прокомментировал адвокат Мангера Дмитрий Ильченко в Facebook. По его словам, основанием для вердикта стали показания врача скорой помощи из Одессы, который "Мангера не видел, но видел его справку и на основании этой справки сказал, что он бы его, наверное, в "скорой" мог бы перевезти, если бы было нужно".

Ильченко заверил, что будет обращать в Европейский суд по правам человека. Он также считает, что Мангера хотят закрыть для того, чтобы заткнуть активистам рот после посадки Стерненко под домашний арест.

Адвокат уточнил, что дата доставки Мангера в суд пока неизвестна.

Ранее активисты утверждали, что Мангер скрывается от правосудия в кардиологическом диспансере.

Как писала "Страна", в разгаре карантина на Банковой и под окнами у Ирины Венедиктовой активисты требовали отставку генпрокурора из-за дела Гандзюк.