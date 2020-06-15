В понедельник, 15 июня, в Северном море у берегов Британии поисковая группа нашла обломки упавшего американского истребителя F-15. В результате крушения самолета погиб пилот.

Об этом сообщают "РИА новости".

Отмечается, что катастрофа произошла в понедельник утром у побережья Йоркшира. Самолет F-15C, выполнявший учебный полет в составе группы из четырех истребителей, упал в море.

Сообщается, что в районе крушения работала британская береговая охрана, которая нашла тело пилота.

"Пилот упавшего F-15C Eagle найден. Подтверждено, что он погиб. Это трагическая потеря", - говорится в сообщении. Имя его не называют, пока не проинформируют родственников.

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