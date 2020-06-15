Полиция отпустила последнего из пятерых задержанных в ходе сегодняшних столкновений правоохранителей и сторонников совершившего убийство Сергея Стерненко под Шевченковским районным судом города Киева. На свободу вышел участник АТО Александр Кирьяков.

Об этом сообщила в Facebook народная депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

"Александр Кирьяков, ветеран войны и аспирант КНУ, только что вышел из райотдела милиции" - написала нардеп.

Ранее она же сообщала, что полиция отпустила Виталия Овчаренко, Николая Выговского, Андрея Мартыненко и Антона Коваленко.

"Страна" писала, за что были задержаны перечисленные депутатом сторонники Стерненко.

Мы также рассказывали, что полиция вытолкала журналистов из-под здания Шевченковского суда после угроз группы поддержки Стерненко.