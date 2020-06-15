Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины, Кабинета министров и "ПриватБанка" по делу об иске Игоря и Григория Суркисов к "ПриватБанку".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Судьи Большой палаты отменили решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов, который касался отмены решений НБУ о признании их связанными с "ПриватБанком" лицами и признания недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму более миллиарда гривен на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за одну гривню.

Заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех часов.

Вердикт прокомментировал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

"Мы просили вообще отказать в удовлетворении иска. Верховный суд закрыл производство по делу, поскольку были применены, на наш взгляд, нормы нового закона (антиколомойского – Ред.). Это означает, что решения предыдущих инстанций Верховный суд отменил. Теперь вопрос о том, будут ли истцы обращаться в Верховный суд с заявлением о передаче дела в другой компетентный суд", – сказал Григорчук.

Он добавил, что для передачи дела истцы должны обратиться в Верховный суд на протяжении 10 дней.

В свою очередь, адвокат Суркисов Богдан Слободян пытался оспорить возможность закрытия производства на основании закона, поскольку оно было открыто за четыре года до его принятия. По его словам, закрытие производства нарушит закон о праве лица на судебную защиту.

На сегодняшнем заседании стало известно, что Игорь Суркис владеет и на момент национализации опосредованно контролирует 8,25% в медиахолдинге "1+1". А согласно законодательству существенным участием является 10% и более.

В суде уточнили, что Суркис владеет долей в медиахолдинге через офшорную компанию Bolvik, в которой ему принадлежит 33,3%. Еще одним акционером Bolvik является супруга народного депутата Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко (о чем у Медведчука недавно сделали официальное заявление).

Как писала "Страна", сегодня Высший совет правосудия рассмотрел обращение 17 судей Большой палаты Верховного суда по делу Суркисов о признании их лицами, связанными с бывшими владельцами "Приватбанка".

Ранее мы также сообщали, что генпрокурор не хочет отдавать Суркисам депозит в "Приватбанке" на один миллиард.