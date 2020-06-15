В Иране заявили, что "черные ящики" сбитого в небе над Ираном украинского пассажирского лайнера МАУ не отправили в Украину вовремя из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабей сообщает "Интерфакс", в понедельник, 15 июня.

"С самых первых дней после этого прискорбного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в изучении черных ящиков украинского самолета. С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции", - сказал Рабей.

По его словам, задержка в отправке связана с приостановкой международных рейсов из-за пандемии коронавируса.

Рубей добавил, что этот процесс возобновится после хотя бы частичного возвращения к нормальной работе международных рейсов, а также по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Ранее "Страна" сообщала, что Иран передумал отдавать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Украину для расшифровки, но 5 июня в стране заявили о готовности начать переговоры по этому вопросу.

Также мы писали, что власти Ирана передадут во Францию "черные ящики" сбитого лайнера. Тегеран направит их в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, которое находится во Франции.