Правительство Дании намерено оказать прямую финансовую поддержку жителям страны для помощи в преодолении последствий экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Все работающие граждане получат в среднем по 19 тысяч крон ($2,86 тысяч или около 76 тысяч гривен). Об этом сообщает ТАСС.

Власти Дании планируют потратить на оживление национальной экономики 60 млрд крон ($9,04 млрд). Для финансирования данной меры будут использоваться "замороженные" отпускные пособия, которые работающие граждане должны были получить при уходе на пенсию.

Конкретная сумма для каждого человека будет определяться в зависимости от размера пособия, заработанного в период с 1 сентября 2019 по август 2020 года.

Парламент страны также принял решение об оказании финансовой помощи живущим на социальное пособие, а также пенсионерам - все они получат по 1 тысяче крон ($151 или около 4 тысяч гривен), эта сумма не облагается налогом. Министр финансов Дании Николай Ваммен признал, что эта выплата не изменит радикально жизнь людей.

"Это - поддержка для того, чтобы колеса завертелись", - сказал министр.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса всем японцам решили выплатить почти по $1000.

Также мы сообщали, что в Украине ФОПам без наемных работников выплатят пособия по безработице.