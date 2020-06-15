В Украине появилась новая схема телефонного мошенничества. Для получения конфиденциальных данных аферисты используют реально существующий телефонный номер "ПриватБанка".

Об этом в Facebook предупредила пресс-служба финучреждения.

Злоумышленники звонят с номера +380567161131 и представляются менеджерами "ПриватБанка". Они сообщают неприятную новость о том, что с карты собеседника пытались перевести деньги, однако банк эту операцию якобы заблокировал. Для безопасности сбережений псевдо-менеджер предлагает заполнить анкету и изменить CVV2-код.

Как объяснили в "Привате", номер +380567161131 действительно принадлежит этому банку, однако он используется только для приема звонков. Если вам звонят с него, ни в коем случае нельзя брать трубку: это мошенники.

Также стоит помнить, что "ПриватБанк" не звонит и не отправляет сообщений с просьбой указать номер банковской карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV2-код карты, а также пароль в сервисе "Приват24" или пароли из поступающих SMS. Эти данные являются конфиденциальными, их нельзя передавать никому.

Ранее "Страна" рассказывала о новой схеме карантинного развода.

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