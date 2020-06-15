Велосипед, маска для сна и дозиметр. У Зеленского назвали подарки, которые он получил за первый год президентства
Книги, картины, макеты военной техники, галстуки, а также дозиметр, маска для сна и мешочек с горохом нут - такие подарки получил президент Украины Владимир Зеленский в течение первого года пребывания в должности.
Об этом сообщили в Офисе президента, отвечая на официальный запрос журналистов, передает "112 Украина".
Уточняется, что согласно распоряжению главы Офиса президента Украины, подарки, которые преподносят главе государства один раз в год передают в постоянно действующую экспозицию Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.
Также в перечне указаны самые необычные подарки:
- дозиметр, полученный во время рабочей поездки на ЧАЭС;
- велосипед Ampler - подарок от президента Эстонии;
- маска для сна (во время визита в Эстонскую Республику);
- мешочки с горохом нут и с семенами кориандра, которые подарили во время визита в Турецкую Республику.
Напомним, что президента Владимира Зеленского часто ассоциируют с его экранным героем Василием Голобородько - главным героем сериала "Слуга народа". В частности во время официального визита в Эстонию президент страны Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому электровелосипед (именно на велосипеде ездил на работу Голобородько).
Также мы сообщали, что Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета после велопрогулки.