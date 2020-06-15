Правительство Нидерландов приняло решение продлить запрет на въезд в королевство жителям стран за пределами Европейского союза, несмотря на то, что сегодня сообщалось, что нидерландская авиакомпания возобновила авиасообщение с Украиной. Границы останутся закрытыми до 1 июля.

Об этом сообщает издание The NL Times, в понедельник, 15 июня.

Отмечается, что данное решение правительство приняло с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, указывается, что запрет не распространяется на жителей Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна, на лиц, имеющих вид на жительство, а также на дипломатов, пограничников, водителей-дальнобойщиков, перевозящих грузы и людей.

Исключения также предусмотрены при определенных обстоятельствах для транзитных пассажиров, следующих через Нидерланды.

Напомним, с сегодняшнего дня ряд стран Европейского союза открывает свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Также "Страна" писала, что Украина не вошла в список стран, которым откроют границы с ЕС 1 июля.