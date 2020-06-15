В понедельник, 15 июня, в ходе торгов нефть марки WTI продолжает дешеветь из-за тревог по поводу второй волны коронавируса, а котировки Brent начали умеренно ползти вверх.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по Киеву в понедельник составляет $38,79 за баррель, что на $0,06 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,31 (0,85%) - до $35,95 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом. Новая вспышка заболевания в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии.

В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

"Опасения, что мы можем наблюдать начало второй волны пандемии, преобладают сегодня на торговых площадках по всему миру", - отмечает аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Bloomberg.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Рост новых выявленных случаев заболевания наблюдается и в некоторых американских штатах, включая Флориду, Аризону и Калифорнию, пишет MarketWatch.

"Нефтяные цены будут оставаться крайне чувствительными к ситуации с COVID-19, несмотря на усилия производителей по всему миру по восстановлению баланса на рынке", - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Между тем китайские нефтеперерабатывающие заводы в мае увеличили производство на 8,2% в годовом выражении - до 13,69 млн б/с, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Показатель был на 4,1% выше апрельского уровня и на 15,7% - мартовского.

Британская нефтекомпания BP пересмотрела долгосрочный прогноз цены на нефть Brent с $70 до $55 за баррель.

В то же время, главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер прогнозирует рост нефтяных котировок в долгосрочной перспективе.

"Продолжающееся снижение добычи сланцевой нефти в США в сочетании с оживлением транспортной активности и использования бензина вскоре должно привести к снижению запасов нефти в США. Это должно поддержать цены, поэтому мы придерживаемся конструктивного взгляда по рынку", - отметил он.

Ранее "Страна" писала о том, что мировые цены на нефть грозят максимальным падением с конца апреля.

Также мы сообщали, что Саудовская Аравия отказалась от своих обязательств и решила увеличивать добычу нефти.