В киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый", где сегодня заседает фракция "Слуги народа", был замечен бывший глава Офиса президента. Андрей Богдан отдыхал в ресторане CHI, тоже расположенном в этом Центре.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", которому удалось пройти в заведение и сделать фото с Богданом.

Он сидел за одним столом с сопредседателем фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадимом Рабиновичем. При этом Богдан пребывал в хорошем расположении духа. Несколько раз он так громко смеялся, что другие клиенты ресторана оборачивались.

В зале ресторана отмечена депутат фракции Слуга народа Людмила Буймистер (на переднем плане на фото ниже).

В CHI были замечены и некоторые другие "слуги", в частности Елизавета Ясько.

Ранее "Страна" приводила признание Владимира Зеленского о том, что он планировал назначить Богдан генеральным прокурором, однако руководителя Офиса испортила власть.

На это Богдан ответил весьма резким постом в соцсети.