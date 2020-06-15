Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что Минский договор для Украины не обязателен.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя России на переговорах ТКГ Бориса Грызлова.

Как рассказал Грызлов, Мережко отметил, что "Минск-2" не налагает на Украину никаких обязательств и носит рекомендательный характер, рассказал Грызлов.

Российский представитель добавил, что такое заявление украинская сторона делает впервые.

На самом деле со стороны Киева давно звучат намеки на то, что Минский процесс скорее мертв, чем жив. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба вчера сказал, что "Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".

А в начале июня министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что о планах создания Консультативного совета при ТКГ нужно забыть.