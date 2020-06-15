Депутаты фракции "Слуги народа" и "Европейская солидарность" зарегистрировали в Раде проект постановления о внесении изменений в положение о помощниках-консультантах народных депутатов и постановлении о финансовом обеспечении деятельности народного депутата.

Документ предполагает, что помощником нардепа может быть гражданин Украины, свободно владеющий украинским языком (ранее требовалось еще наличие среднего специального или высшего образования).

Кроме того, документ предполагает ряд изменений в части финобеспечения аппарата помощников. В частности, нардепы получают право подавать в Аппарат Рады представление на выплату материальной помощи помощникам для решения социально-бытовых вопросов, в размере, не превышающем их зарплату, а также претендовать на материальную помощь для оздоровления помощников в размере их зарплаты.

Если помощник не использовал положенный ему отпуск (или его часть), предлагается, чтобы ему выплачивалась компенсация за это.

Кроме того, вносится новый пункт о том, что командировки помощников должны оплачиваться в соответствии с законодательством о служебных командировках.

А вот в случае увольнения помощников в связи с досрочным прекращением полномочий депутата, этим помощникам будет выплачиваться одноразовая материальная помощь в размере среднемесячной зарплаты (сейчас такая матпомощь должна быть в размере 3 зарплат).

На данный момент месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины составляет 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Чтобы улучшить матобеспечение помощников, предлагается увеличить годовой фонд для оплаты труда на два месячных фонда. Таким образом, средний месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины будет соответствовать 29,2 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц.

Согласно проекту Госбюджета на текущий год, на 1 января 2021 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составит 2 270 гривен.

Таким образом, общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины будет 66 284 грн, а годовой - 795 408 грн.

Таким образом, расходы на помощников, если будет принято это постановление, вырастут на 85 миллионов гривен.

Напомним, в феврале сообщалось, что помощникам нардепов задерживают зарплату, деньги выдают в только в кассах и не всем.

Также мы сообщали, что помощники нардепов получили в декабре больше 100 тысяч зарплаты.