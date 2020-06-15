"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда дальнего сообщения. Список направлений
АО "Укрзализныця", которая уже отправила первые рейсы после карантина, открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего сообщения – Запорожье-Ужгород, Харьков-Ивано-Франковск, Харьков-Ужгород и Киев-Херсон.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, 15 июня.
Отмечается, что указанные поезда начнут курсировать с 19 июня через день.
Возобновились следующие маршруты:
- Поезд №17/18 Харьков-Ужгород.
- Поезд №4/3 Запорожье - Ужгород.
- Поезд №15/16 Харьков - Ивано-Франковск.
- Поезд №768 767 Киев - Херсон.
Также сообщается, что с 18 июня поезд №106/105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев - Херсон и с 1 июля №12/11 Киев - Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.
Отмечается, что для перевозки пассажиров к местам отдыха в "Укрзализныце" изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 Киев - Измаил. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Напомним, что "Укрзализныця" продает билеты только половину мест в плацкартные вагоны из-за карантинных ограничений. Также мы сообщали, что с 15 июня УЗ возобновит движение еще 14 пригородных поездов Киевской области.