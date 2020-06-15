АО "Укрзализныця", которая уже отправила первые рейсы после карантина, открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего сообщения – Запорожье-Ужгород, Харьков-Ивано-Франковск, Харьков-Ужгород и Киев-Херсон.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, 15 июня.

Отмечается, что указанные поезда начнут курсировать с 19 июня через день.

Возобновились следующие маршруты:

Поезд №17/18 Харьков-Ужгород.

Поезд №4/3 Запорожье - Ужгород.

Поезд №15/16 Харьков - Ивано-Франковск.

Поезд №768 767 Киев - Херсон.

Также сообщается, что с 18 июня поезд №106/105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев - Херсон и с 1 июля №12/11 Киев - Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.

Отмечается, что для перевозки пассажиров к местам отдыха в "Укрзализныце" изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 Киев - Измаил. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, что "Укрзализныця" продает билеты только половину мест в плацкартные вагоны из-за карантинных ограничений. Также мы сообщали, что с 15 июня УЗ возобновит движение еще 14 пригородных поездов Киевской области.