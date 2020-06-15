Министерство культуры, молодежи и спорта Украины исключило актрису российского шоу Comedy Woman и телеведущую Екатерину Варнаву из списка людей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Теперь артистке можно въезжать в нашу страну, о чем еще зимой просил "Новый канал".

Соответствующий приказ №1562 еще от 18 марта опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, список особ, создающих угрозу безопасности страны, решено обновить. исключив из него Варнаву. Причем сделано это, как сказано в приказе, на основании обращения Службы безопасности Украины от 6 марта.

Как писала "Страна", Министерство культуры внесло телеведущую в список лиц, несущих "угрозу нацбезопасности", в марте прошлого года.

Ранее мы рассказывали, что въезд в Украину запретили российскому певцу Валерию Сюткину, хотя он сюда вовсе и не рвался.