Во вторник, 16 июня, в Украину придут кратковременные дожди, грозы, которые накроют практически всю страну, за исключением Сумской, Харьковской и Луганской областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Днем в отдельных районах не исключен град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13-18 градусов, днем прогреется до +23-28. На северо-востоке и востоке страны - до +32.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о т ом, что из-за дождей и шквалов в Украине 178 населенных пунктов остались без света.

Также мы сообщали, что в Киеве температура воды в Днепре превысила +20 градусов на 10 дней позже обычного.