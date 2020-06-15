В Шевченковском суде Киева, где сегодня избирают меру пресечения убившему человека радикалу Сергею Стерненко, его адвокаты начали откровенно затягивать процесс.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

Защита тянет время, рассуждая о предметах, которые вообще не имеют никакого отношения к делу.

Например, адвокаты рассказали о записи альбома легендарной рок-группы Led Zeppelin и истории создания этого музыкального коллектива, закрыв эту тему словами: "Они таланты, и Сергей талант!"

Затем юристы перешли к цитированию произведения Ивана Франко.

"А теперь я хотел бы говорить об украинской философии, поэзии. Жизнь Стерненко ретроспективно описывается в стихотворении Ивана Франко", - сказал защитник и полностью продекламировал стихотворение "Вечный революционер":

Дух, що тіло рве до бою,

Рве за поступ, щастя й волю, -

Він живе, він ще не вмер.

Ні попівськії тортури,

Ні тюремні царські мури,

Ані війська муштровані,

Ні гармати лаштовані,

Ні шпійонське ремесло

В гріб його ще не звело...

Потом он рассказал о третьем законе Ньютона, перешел к английской философии и принялся цитировать Джона Локка.

Защитники также заявили, что гордятся радикалом: "я горжусь, что защищаю Сергея, он не прикрывается одеялом...".

"Страна" ведет хронику сегодняшних событий в Шевченковском суде и возле него, где в поддержку Стерненко собралась массовка.

Мы также сообщали, что полиция вытолкала из-под здания суда журналистов.