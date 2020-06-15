33-летний гражданин Польши расстрелял группу украинцев из газового пистолета после того, как услышал украинскую речь.

Об этом сообщает Express Bydgoski

По данным издания, нападение случилось в городе городе Грудзендз. 33-летний поляк прямо на улице напал на наших граждан, потому что его взбесила услышанная им украинская речь. Он стал выгонять приезжих из страны и угрожать им физической расправой, после чего достал газовый пистолет и начал стрелять в их сторону, преследуя украинцев до ворот соседнего многоквартирного дома.

"Используя газовое оружие, на которое у него не было разрешения, он выстрелил в трех граждан Украины, - говорит Магдалена Чодына, заместитель окружного прокурора в Грудзёндзе.



Сообщается, что украинцы не пострадали, очевидцы ЧП вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли, злоумышленник стал оказывать им сопротивление и бросать в них камни. В итоге его все же задержали по обвинению в незаконном хранение оружия, оскорблении группы людей по национальному признаку.



Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы, но на время суда он был освобожден из-под стражи под залог и личное обязательство отмечаться в полиции трижды в неделю.

Напомним, два года назад в Польше произошло два нападения нацоналистов на украинцев. Инциденты произошли в Ченстохове и Новой Гуте. Причиной нападения стало украинское происхождение.