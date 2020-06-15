Полиция отпустила на свободу четверых из пяти человек, задержанных в ходе столкновений правоохранителей и сторонников радикала Сергея Стерненко под Шевченковским районным судом Киева.

Об этом написала в Facebook народная депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

Полиция задержала Виталия Овчаренко, Николая Выговского, Александра Кирьякова, Андрея Мартыненко и Антона Коваленко. Через час после этого нардеп сообщила, что Овчаренко, Коваленко и Выговский выходят на свободу. Еще через небольшой промежуток времени - проинформировала об освобождении Мартыненко.

По ее словам, в эти минуты готовятся отпустить последнего задержаного.

Ранее "Страна" писала о задержании этой пятерки активистов.

Мы также сообщали, что уже открыто служебное расследование по факту применения силы правоохранителями к активистам на акции в поддержку Стерненко.

Мы внимательно следим за происходящим сегодня у Шевченковского райсуда.