Протестующие перекрыли дорогу к Шевченковскому суду. Фото: "Страна"

Группа поддержки радикала Сергея Стерненко, которому сегодня избирают меру пресечения по подозрению в умышленном убийстве, перекрыла дорогу возле Шевченковского районного суда. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. 

По словам полицейских, они не собираются вытеснять протестующих с дороги, так как те формального закон не нарушают, а просто беспрерывно ходят по пешеходному переходу. 

Напомним, сегодня под зданием суда в Киеве по делу Стерненко начались стычки и столкновения между его группой поддержки и правоохранителями. В результате начались первые задержания. 

По последним данным, в ходе столкновений полиция задержала 5 человек, а народный депутат от "Голоса" заявил, что его избили. 

"Страна" ведет текстовую трансляцию происходящего на суде Сергея Стерненко

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