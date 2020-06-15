Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о взятке в 6 млн долларов Елене Мазуровой. Ее взяли под стражу с внесением залога в 120 млн гривен.

Об этом стало известно с трансляции судебного заседания Высшего антикоррупционного суда, которая обнародована на канале в YouTube.

Так, чиновнице суд избрал содержание под стражей с альтернативой залога в размере 120,024 млн гривен, хотя до этого прокуроры просили 200 млн грн. Ей инкриминируют предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Таким образом, суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залогов трем лицам, подозреваемым в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов.

Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Сегодня мы сообщали, что фигуранта дела о взятке руководителям НАБУ и САП Николая Ильяшенко взяли под стражу с залогом в 84 миллиона.

Также писали, что за юриста "Бурисмы" Кичу, подозреваемого в деле о взятке руководству НАБУ и САП, внесли залог в 40 миллионов.