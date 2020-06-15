Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заявила о необходимости полного восстановления украинского законодательства на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе о восстановлении налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

Об этом шла речь на заседании ТКГ в понедельник, 15 июня, передает сайт Офиса президента.

В частности, украинская сторона подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества в ОРДЛО. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в частности отделений банковских учреждений.

Кроме того, делегация Украины настаивала на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей.

В конце работы гуманитарной группы украинская сторона вновь инициировала проведение внеочередного заседания этой группы. Представитель ОБСЕ поддержал предложение Украины.

Напомним, очередное заседание ТКГ началось 10 июня.

Оно проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Позже был объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня.

Ранее стало известно, что от Украины в качестве переселенцев с Донбасса принимать участие в заседаниях ТКГ будут главред издания "Остров" Сергей Гармаш и главный редактор сайта "Восточный вариант" Денис Казанский.