Директору одной из киевских школ, которая зная о своем положительном тесте на коронавирус, пришла на работу, грозит лишение свободы до шести лет, а также штраф.

Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Украине Олег Рубан в эфире "112 Украина".

"Данный случай можно трактовать как нарушение карантинных мероприятий и нарушение закона о защите населения от инфекционной болезни. Это лишение свободы от трех до шести лет, если будет судом принято, а также штрафные санкции", - говорит Рубан.

Отмечается, что под вопросом сейчас находятся 16 человек, контактировавших с этой женщиной. Глава Госпродпотребслужбы также сказал, что детей среди контактных лиц не было.

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Киеве коронавирус обнаружили у директора одной из школ, которая, не смотря на это, продолжала ходить на работу и обращаться с людьми. Госпродпотребслужба обратилась к правоохранительным органам об открытии уголовного дела против директора.

"Страна" сообщала, что в Киеве коронавирусом заразились 53 человека. Столица приближается к 4 тысячам заболевших. По данным на 15 июня, в Украине 31 810 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них с начала эпидемии - уже 901 летальный. Лидером по темпам распространения коронавируса остается Черновицкая область, Киев находится на втором месте.