В понедельник, 15 июня, Киев накрыл сильный дождь, из-за чего часть Подола оказалась затоплена. Некоторые улицы настолько сильно ушли под воду, что Машинам пришлось буквально плыть по проезжей части.

Кадры опубликованы в Facebook.

Так, дождь начался во второй половине дня. Буквально за несколько минут улицы Подола ушли под воду настолько, что люди не смогли выйти из домов, а машины "плыли" по проезжей части.

Дождь в Киеве затопил Подол. Видео: facebook.com/kievtypical

Дождь в Киеве затопил Подол. Видео: facebook.com/den.gorohovsky

Напомним, похожая ситуция в Киеве была 4 мая. Сильнейший дождь начался во второй половине дня и за несколько минут затопил ряд улиц: на бульваре Тараса Шевченко, неподалеку от ТРЦ "Украина", машины буквально плыли по бульвару в сторону проспекта Победы.

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