В Министерстве образования и науки готовы к проведению Внешнего независимого оценивания (ВНО) в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в сообщении МОН в Facebook, опубликованном в понедельник, 15 июня.

"Отмена ВНО является недопустимой, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски", - считают в ведомстве.

В частности, во время внешнего независимого оценивания:

будет происходить контроль за соблюдением рекомендаций по допуску на ВНО,

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования

мероприятия для избежания скоплений людей

будет проходить сопровождение медиков и Национальной полиции,

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

В данный момент в МОН готовятся к проведению основной сессии тестирования 25 июня-17 июля. В то же время Минздрав готовит параметры, которым должна соответствовать эпидемиологическая ситуация для безопасного проведения ВНО. Показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня 2020 года.

"Отмена ВНО недопустима. ВНО – это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине отменили пробную сессию Внешнего независимого оценивания. После чего образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что и основную сессию тестов в Украине в 2020 году могут отменить. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.