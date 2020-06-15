Под Киевом в районной больнице пациент с ножом напал на медперсонал и убил врача-педиатра. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 15 июня, в Володарской районной больнице. На медика напал агрессивный пациент, которого в медучреждение доставили правоохранители. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что незадолго до трагедии киевлянин был в гостях у родственников в пгт Володарка и там начал вести себя крайне агрессивно, поэтому пришлось вызывать полицейских и скорую помощь.

После того, как мужчину доставили в больницу, врач во время осмотра выявил у него психические расстройства и собирался направить больного в психиатрическое учреждение. Пока пациенту готовили документы для транспортировки, его поместили в спецпалату с металлической решеткой для содержания задержанных. Однако мужчине удалось оттуда сбежать.

"Пациент проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врачу-педиатру", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали 45-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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