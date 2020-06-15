В Киеве полиция открыла служебное расследование по факту применения силы правоохранителями к активистам на акции в поддержку Стерненко, который убил человека в Одессе два года назад. Результаты проверки передадут в Государственное бюро расследований (ГБР)

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева на своей странице в Facebook.

"По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

По данным полиции, всего задержаны пять человек из группы поддержки радикала Стерненко. Указывается, что один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при его задержании и нецензурно выражались. Их доставляют в полицейские участки для дачи объяснений, после чего их действиям будет дана квалификация.

Кроме того, сообщается, что по факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР.

Напомним, сегодня Шевченковский райсуд в Киеве избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве радикалу Сергею Стерненко, во время которого начались столкновения и задержания.

Кроме того, полиция вытолкала журналиста "Страны" и представителей ряда других СМИ от здания райсуда. Инцидент произошел после того, как группа поддержки Стерненко, находящаяся у здания суда, напала на журналиста издания "Шарий.нет". Сторонники радикала также угрожали другим журналистам.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию происходящего. Как проходило предыдущее заседание - можно прочитать в нашем материале о суде над Стерненко.