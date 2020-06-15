В ходе столкновений, которые произошли сегодня под Шевченковским районным судом, который рассматривал дело националиста Сергея Стерненко, правоохранители задержали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским во время задержания правонарушителя и нецензурно высказывались. Наиболее активных участников задержали, их доставят в управление полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что сейчас проводится квалификация действий задержанных.

Вместе с тем, в полиции решили провести служебное расследование по факту поведения правоохранителей. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

При этом, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, заявляет, что его якобы избила полиция. По его словам, он пострадал когда пытался выяснить у полицейских, почему они задерживают людей из группы поддержки радикала Стерненко.

"Это их не остановило. Они включили локти, кулаки и шлем", - заявил Лозинский

По словам лидера партии "Голос" Киры Рудык, ее коллега по фракции поехал в отделение полиции писать заявление на правоохранителей.

"Никто не имеет права избивать обычных граждан. От действий полиции пострадал депутат партии "Голос" Роман Лозинский, сейчас он поехал в отделение полиции писать заявление на действия сотрудников полиции, а также снимать побои", - цитирует Киру Рудык телеграм-канал "Политика Страны".

"О том, как эти "обычные граждане" нападали на журналистов и на полицию (из-за чего, собственно, их и задержали) Рудык не упомянула. Зато заявила, что она лично и депутаты фракции "Голос" берут Сергея Стерненко на поруки", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, под зданием Шевченковского райсуда в Киеве, где избирают меру пресечения одесскому радикалу Сергею Стерненко, начались стычки и столкновения между его сторонниками и полицией. В их результате начались задержания. В руки полиции попала и девушка Стерненко, но позже ее отпустили.

Как мы писали ранее, радикалу Сергею Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном в 2018 году в Одессе, 11 июня.

Суд по мере пресечения Стерненко начался в пятницу, 12 июня, но в итоге был перенесен на понедельник.

Ранее сообщалось, что под крики "Мусора, сос@ть" у суда по Стерненко начались беспорядки. Позже полиция вытолкала журналистов из-под здания суда после угроз группы поддержки Стерненко.