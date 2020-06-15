За месяц с 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями коронавируса, выросло почти вдвое.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook в понедельник, 15 июня.

В частности, по состоянию на 15 мая смертей было 476, но уже на данный момент в Украине зарегистрировали уже 901 случай смерти.

Показатель смертности – 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины – 473 (54%) и люди старше 50-ти лет (88,3%).

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в:

Ивано-Франковской области (5,4%);

Кировоградской (5,3%);

Полтавской (4,7%);

Черновецкой (4,3%);

Черкасской (3,7%);

Львовской (3,6%).

70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

89% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших от коронавируса было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика.

Отмечается, летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%).

Среди умерших медиков преобладали женщины – 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).

Кроме того, все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 794 человека госпитализировали, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. От момента госпитализации в учреждения здравоохранения до смерти — 9 дней.

Напомним, по данным на сегодня, в Украине показатели заболеваемости коронавирусом бьют антирекорды. Число зараженных коронавирусом приближается к 32 000. Лидируют Черновицкая область и Киев.