В процессе обсуждения скандального законопроекта о медиа в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики поднимался вопрос о возможности блокирования и наложения штрафа на иностранную интернет-площадку YouTube.

Глава медиа-холдинга "Медиа Группа Украина" (принадлежит Ринату Ахметову) Евгений Буцан предложил включить YouTube и Facebook (и нерезидентов) в перечень субъектов регулирования этого законопроекта, чтобы этот закон "регулировал деятельность не украинских СМИ, а украинского информпространства".

По мнению директора по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федора Гречанинова, западную интернет-площадку YouTube необходимо сделать подконтролькой закону о медиа, поскольку в противном случае владельцы медиа просто начнут регистрировать их не в Украине, а где-то в офшорах, чтобы избегать ответственности.

"Странная государственная политика в отношении к медиа получается", - прокомментировал Гречанинов.

Такое мнение поддержал и нардеп Никита Потураев, который вел сегодняшнее заседание подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики. Он предложил рабочей группе дописать в перечень субъектов, которые попадают под действия регулятора, иностранные интернет-площадки, включая тот же YouTube. Чтобы регулятор Нацрада могла поставить вопрос о блокировке и наложении штрафа.

"Я согласен и считаю, что это правильно. Чтобы регулятор (Нацсовет - Ред.) мог использовать ту же процедуру для иностранных субъектов, что и для украинских", - сказал Потураев.

Напомним, 20 мая Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект о медиа.

Между тем, в законопроект о медиа был вписан ряд скандальных норм: ускоренная блокировку сайтов решением суда без присутствия владельца СМИ и фактическая цензура на многие темы: СССР, Россия, война на Донбассе и Крым.