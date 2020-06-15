В Государственной пограничной службе Украины заявили, что очереди на пункте пропуска "Шегини" образовались из-за того, что польские пограничники проводят скрининг и устанавливают законность оснований для въезда в страну.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уже длительное время перед польским пунктом пропуска Медика наблюдается скопление людей. Причину этого первый заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы объяснил так: очереди возникают в связи с тем, что при входе на территорию Республики Польша польские пограничники осуществляют температурный скрининг, затем проводят контрольные операции и устанавливают законность оснований для пребывания на территории Польши", - говорится в сообщении.

Также украинские пограничники уточнили, что принимают все возможные меры для расширения возможностей пересечения границы людям, которые совершают переход без транспорта.

Кроме того, украинцам на пункте пропуска развернули каркасные палатки, а также организовали подвоз питьевой воды.

Напомним, очереди в Польшу на единственном пешем переходе "Шегини" во Львовской области бьют все рекорды. Позже власти во Львовской области организовали им подвоз воды и поставили там палатки.

Также "Страна" писала, что для украинцев, которые возвращаются на родину из Польши, в Минздраве решили отменить обсервацию.