Министерство охраны здоровья Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавируса. В "красную зону" попали 50 стран, после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В список вошли:

Катар;

Сан-Марино;

Швеция;

Великобритания;

США;

Армения;

Перу;

Бахрейн;

Бельгия;

Оман;

Беларусь;

Нидерланды;

Кувейт;

Сан-Томе и Принсипи;

Французская Гвиана;

Сингапур;

Бразилия;

Майотта;

Россия;

Джибути;

ОАЭ;

Мальдивы;

Испания;

Чили;

Панама;

Боливия;

Португалия;

Молдова;

Саудовская Аравия;

Эквадор;

Габон;

Каймановы острова;

Северная Македония;

Франция;

Доминиканская республика;

Канада;

Экваториальная Гвинея;

Кабо Верде;

Гондурас;

Лихтенштейн;

Гвинея-Бисау;

Колумбия;

Афганистан;

Южная Африка;

Италия;

Аргентина;

Бангладеш;

Азербайджан;

Гватемала.

Кроме того, в список входит Мальта. В то же время в него ошибочно внесены данные о количестве населения в этой стране (493,559 тыс., в списке – 44,149 тыс.) – соответственно, количество новых случаев Covid-19 в ней не превышает 40 на 100 тыс. населения.

Напомним, с сегодняшнего дня ряд стран Европейского союза открывает свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Украине после возобновления международного авиасообщения всех прибывающих граждан в страну будут делить на две категории, в зависимости от ситуации с пандемией Covid-19 в разных странах.