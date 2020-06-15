Минздрав обнародовал список стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Фото: "Википедия"

Министерство охраны здоровья Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавируса. В "красную зону" попали 50 стран, после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В список вошли:

  • Катар;
  • Сан-Марино;
  • Швеция;
  • Великобритания;
  • США;
  • Армения;
  • Перу;
  • Бахрейн;
  • Бельгия;
  • Оман;
  • Беларусь;
  • Нидерланды;
  • Кувейт;
  • Сан-Томе и Принсипи;
  • Французская Гвиана;
  • Сингапур;
  • Бразилия;
  • Майотта;
  • Россия;
  • Джибути;
  • ОАЭ;
  • Мальдивы;
  • Испания;
  • Чили;
  • Панама;
  • Боливия;
  • Португалия;
  • Молдова;
  • Саудовская Аравия;
  • Эквадор;
  • Габон;
  • Каймановы острова;
  • Северная Македония;
  • Франция;
  • Доминиканская республика;
  • Канада;
  • Экваториальная Гвинея;
  • Кабо Верде;
  • Гондурас;
  • Лихтенштейн;
  • Гвинея-Бисау;
  • Колумбия;
  • Афганистан;
  • Южная Африка;
  • Италия;
  • Аргентина;
  • Бангладеш;
  • Азербайджан;
  • Гватемала.

Кроме того, в список входит Мальта. В то же время в него ошибочно внесены данные о количестве населения в этой стране (493,559 тыс., в списке – 44,149 тыс.) – соответственно, количество новых случаев Covid-19 в ней не превышает 40 на 100 тыс. населения.

Скриншот: Минздрав

Напомним, с сегодняшнего дня ряд стран Европейского союза открывает свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Украине после возобновления международного авиасообщения всех прибывающих граждан в страну будут делить на две категории, в зависимости от ситуации с пандемией Covid-19 в разных странах.

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