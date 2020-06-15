Составлен список из 50 стран, по прибытию из которых обязательна обсервация
Министерство охраны здоровья Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавируса. В "красную зону" попали 50 стран, после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию.
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
В список вошли:
- Катар;
- Сан-Марино;
- Швеция;
- Великобритания;
- США;
- Армения;
- Перу;
- Бахрейн;
- Бельгия;
- Оман;
- Беларусь;
- Нидерланды;
- Кувейт;
- Сан-Томе и Принсипи;
- Французская Гвиана;
- Сингапур;
- Бразилия;
- Майотта;
- Россия;
- Джибути;
- ОАЭ;
- Мальдивы;
- Испания;
- Чили;
- Панама;
- Боливия;
- Португалия;
- Молдова;
- Саудовская Аравия;
- Эквадор;
- Габон;
- Каймановы острова;
- Северная Македония;
- Франция;
- Доминиканская республика;
- Канада;
- Экваториальная Гвинея;
- Кабо Верде;
- Гондурас;
- Лихтенштейн;
- Гвинея-Бисау;
- Колумбия;
- Афганистан;
- Южная Африка;
- Италия;
- Аргентина;
- Бангладеш;
- Азербайджан;
- Гватемала.
Кроме того, в список входит Мальта. В то же время в него ошибочно внесены данные о количестве населения в этой стране (493,559 тыс., в списке – 44,149 тыс.) – соответственно, количество новых случаев Covid-19 в ней не превышает 40 на 100 тыс. населения.
Напомним, с сегодняшнего дня ряд стран Европейского союза открывает свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Кроме того, ранее мы сообщали, что в Украине после возобновления международного авиасообщения всех прибывающих граждан в страну будут делить на две категории, в зависимости от ситуации с пандемией Covid-19 в разных странах.