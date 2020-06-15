Мэр Киева Виталий Кличко опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он нарушал карантин, находясь в ресторане "Охота на овец". По его словам, распространение этих слухов - дело рук его конкурентов на предстоящих выборах.

Об этом Кличко сказал в ходе онлайн-брифинга 15 июня, видео обнародовано в Facebook.

Отметим, информацию о том, что мэр Киева Виталий Кличко в ресторане "Охота на овец" находился в компании мужчины и двух девушек после 22:00, тем самым нарушая карантин, 14 июня опубликовал в Telegram-канале журналист Тарас Березовец.

До этого также в сети публиковали видео, на котором якобы Кличко в нарушение карантина находится в ресторане Avalon.

Кличко обвинения в нарушении карантина опроверг. По его словам, это - часть информационной кампании против него.

"Я понимаю, что многие политики уже начали избирательную кампанию. Вижу, насколько грязной она будет. Но, граждане – будущие кандидаты и их "группы поддержки", не тратьте денег на распространение лжи и манипуляций. Предъявляйте свои конкретные достижения и программы... У меня спрашивали, после некоторых "сенсационных" публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантин. Я иногда бываю – провожу встречи или ужинаю – на летних террасах ресторанов и кафе. Это так. И киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться. Правительство месяц назад, ослабляя карантин, позволило перемещаться по улице компаниям до 8 человек, сидеть в кафе на летних террасах - до 4 человек. Поэтому, специалисты-грязегенераторы, мойте руки и держите дистанцию!" – сказал Виталий Кличко.

Кличко о нарушении карантина - с 06:00

Напомним, по словам Кличко, барам и ночным клубам, которые работали на выходных, придется заплатить до 340 тысяч гривен.

Также мы писали, что Кличко запретил купаться на пляжах Киева.