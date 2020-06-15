Печерский суд Киева планирует в четверг, 18 июня, в 15:15 рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщают источники "Страны" в Печерском суде и ГБР.

Ранее Госбюро расследований и Офис генпрокурора заявляли, что будут требовать взять Порошенко под стражу.

Напомним, в среду, 10 июня, Петру Порошенко объявили первое подозрение - по делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. "Страна" подробно описывала, как это было.

Также мы писали, что Ирина Венедиктова заявила, что сегодня или завтра Офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Порошенко.

"Страна" разбиралась, сядет ли экс-президент на десять лет за назначение Семочко в разведку.К примеру его адвокат Илья Новиков был уверен, что судьи, избирая его подзащитному меру пресечения, не пойдут на арест.