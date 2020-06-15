В понедельник, 15 июня, министр обороны Украины Андрей Таран представил в Одессе нового командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу. Кроме того, были озвучены три составляющие, которые приблизят отечественные стандарты к стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"Хочу подчеркнуть необходимость сосредоточения внимания на наращивании боевых возможностей наших Военно-морских сил в полном соответствии со стандартами НАТО и соответственно одобренными президентом направлениям. В частности, это три составляющие", - сказал он.

Первой составляющей, рассказал Таран, является обеспечение ВМС современными корабельной техникой и вооружением. Вторая составляющая заключается в создании системы освещения обстановки на море. Третья составляющая - это развитие современной системы базирования.

"Присутствующим был объявлен указ президента Украины от 11 июня, согласно которому командующим ВМС ВСУ назначен Неижпапа Алексей Леонидович", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, назначение Неижпапы на должность командующего ВМС Украины состоялось еще 11 июня. Именно в этот день Владимир Зеленский уволил с должности Командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко и подписал указ о новом назначении.

"Страна" рассказывала о возможном увольнении Воронченко со своей должности еще в мае. После увольнения, планировалось, что он займет должность в Главной инспекции Минобороны.