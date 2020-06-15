Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков осудил действия полиции, которые вытолкали журналистов из здания суда, где избирают меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, а также анонсировал реакцию Комитета по свободе слова.

Об этом спикер парламента сообщил во время брифинга, видео которого опубликовано в YouTube.

По его словам, правоохранители обязаны были реагировать на нападения на журналистов, но не методом выталкивания их из-под здания суда.

"Я уверен, что на это будет реакция Комитета по вопросам свободы слова. Тут должно быть равное отношение ко всем, вне зависимости от того, с какого ты СМИ", - заявил Разумков.

Кроме того, глава Рады заявил, что законодательство гарантирует выполнение их профессиональных обязанностей, но эти законы не всегда соблюдаются.

Также Разумков ответил на вопрос о вчерашнем посте Маруси Зверобой с новыми угрозами в сторону президента Украины и истории со взломом ее страницы "фсбшными хакерами".

"Я не специалист, но коллеги говорят, что это маловероятно", - сказал спикер Верховной Рады.

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Напомним, сегодня что под крики "Мусора, сос@ть" у суда, где избирают меру пресечения Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, начались беспорядки. Позже полиция вытолкала журналистов из-под здания суда после угроз группы поддержки Стерненко.

Затем начались столкновения с полицией и первые задержания.