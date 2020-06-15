Разумков осудил полицейских, вытолкавших журналистов на суде по Стерненко
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков осудил действия полиции, которые вытолкали журналистов из здания суда, где избирают меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, а также анонсировал реакцию Комитета по свободе слова.
Об этом спикер парламента сообщил во время брифинга, видео которого опубликовано в YouTube.
По его словам, правоохранители обязаны были реагировать на нападения на журналистов, но не методом выталкивания их из-под здания суда.
"Я уверен, что на это будет реакция Комитета по вопросам свободы слова. Тут должно быть равное отношение ко всем, вне зависимости от того, с какого ты СМИ", - заявил Разумков.
Кроме того, глава Рады заявил, что законодательство гарантирует выполнение их профессиональных обязанностей, но эти законы не всегда соблюдаются.
Также Разумков ответил на вопрос о вчерашнем посте Маруси Зверобой с новыми угрозами в сторону президента Украины и истории со взломом ее страницы "фсбшными хакерами".
"Я не специалист, но коллеги говорят, что это маловероятно", - сказал спикер Верховной Рады.
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Напомним, сегодня что под крики "Мусора, сос@ть" у суда, где избирают меру пресечения Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, начались беспорядки. Позже полиция вытолкала журналистов из-под здания суда после угроз группы поддержки Стерненко.
Затем начались столкновения с полицией и первые задержания.