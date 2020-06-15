Сегодня в Киеве шел второй день суда над одесским праворадикалом Сергеем Стерненко. Ему избирали меру пресечения после "пидозры" в умышленном убийстве человека.

Адвокаты Стерненко затянули суд на два дня, заявляя бесконечные отводы и ходатайства, приводя десятки поручителей и свидетелей. Тем временем под стенами суда шел настоящий беспредел - штурмы здания, драки с полицией и нападения на журналистов.

Беспорядки устроили сторонники Стерненко. Причем в нормальной судебной практике они бы гарантированно повлекли за собой ухудшение положения подозреваемого в плане ужесточения требований по мере пресечения - взятие под стражу вместо домашнего ареста. Поскольку это неприкрытое давление на суд.

Но в реальности пока все идет в другом направлении - полиция сначала вообще выгоняла из под здания суда журналистов, на которых шли нападения. А потом, когда все-таки задержала пятерых беспредельщиков, вскоре их отпустила, когда поднялся хор голосов в их поддержку со стороны депутатов и прочих.

"Страна" разбиралась, что устроили "активисты" во время суда над Стерненко и почему на это так вяло реагировала полиция.

День первый. Штурм суда и атака на журналистов

В пятницу, когда начали рассматривать меру пресечения для Стерненко, под стенами Шевченковского суда собрались несколько десятков молодых людей.

Чуть позже появились и несколько VIP-персон - депутаты, экс-министры. Но это не остановило сторонников Стерненко от радикальных действий.

Формальным поводом стал недопуск всех желающих "активистов" на суд по Стерненко. Отметим, что сейчас, в период коронавирусных ограничений, суды идут полупустыми. Однако Стерненко решил, что вся его массовка должна быть в зале заседаний.

Полиция, понимая, что это превратит суд в балаган, не допускала митингующих в здание. После чего на улицу вышел Стерненко и заявил, что все присутствующие - его "поручители", а следовательно они могут присутствовать на заседании.

Но полиция никого не пропускала. Тогда и начались первые беспорядки. Националист Алексей Цымбалюк, который сейчас проходит как обвиняемый по делу о нападении на журналиста "Страны" Влада Бовтрука, бросил под ноги толпы петарду, другие зажгли файеры.

Начали хлопать дымовые шашки. И все это под фоновое сопровождение с колонками, сиреной и криками "Аваков черт", "Пропусти, курва".

В этот момент пытались напасть на журналистов сайта "Шарий.нет", но полиция вывела их из толпы.

Ближе к вечеру, толпа, подчиняясь призывам Стерненко в мегафон, ломанулась ко входу, бросившись на полицейский кордон. Возникла потасовка с полицией. Когда волну нападавших полиция отбила, в нее полетели бутылки с водой. Одна попала в голову нацгвардейцу, который в этот момент был без шлема.

По итогам того дня никто не был задержан.

День второй. Задержания, избиения и блокада улицы

В понедельник заседание продолжилось. И уже с утра группа поддержки Стерненко снова напала на журналистов Шария.

Полиция после этого не придумала ничего лучше, как вывести их за ограду суда. А потом вытолкали и журналиста "Страны", а также представителей ряда других СМИ, которых потом, правда, впустили по удостоверению обратно.

При этом на тот момент никого из "активистов", которые бросились бить представителей прессы, правоохранители не задержали. Что закономерно породило новые эксцессы.

Чуть погодя, сторонники Стерненко накинулись на журналистку телеканала Zik Аллу Жизневскую, которая проводила прямое включение. После этого вмешалась полиция и произошла потасовка.

Полиция изложила свое видение стычки. Сначал один из "активистов" спровоцировал конфликт с журналистами. Когда его пытались задержать, началась потасовка с другими участниками митинга. В итоге были задержаны пять человек, а также девушка Стерненко Наталья Усатенко (но ее почти сразу отпустили).

На видео, которое опубликовала полиция, видно, что полицейских толкают и бьют представители группы поддержки Стерненко. Степень этих ударов оценить трудно, но факт активного сопротивления полиции - бесспорный.

Правоохранителей толкали в спину, наносили удары ногами, цеплялись за руки.

Правда, по версии сторонников Стерненко, полиция сама якобы набросилась на них без всякой причины и стала избивать. Об этом в частности говорит нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, у которого порвана футболка. Хотя следов избиения на нем нет. Да и очевидно, что потасовка началась после агрессивного поведения "стерненковцев" в отношении журналистки ЗИКа.

Глава партии "Голос" Кира Рудык говорит, что Лозинского якобы избила полиция после того, как он "заступился за женщину". И публикует фото, как он стоит спиной к правоохранителям. Самого факта избиения на нем не видно.

Единственный, кто из задержанных явно потерпел от физического воздействия - это аспирант истфака и бывший атошник Александр Кирьяков. Сеть уже облетело фото, как его жестко "пакуют" в автозак.

После этого глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что виновные "в насилии над активистами" отстранены от работы, проводится служебное расследование. Делом также занялось ГБР.

На данный момент известно, что отпустили всех пятерых задержанных. Один из освобожденных - упомянутый выше Кирьяков. Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

После стычки с полицей "активисты" в знак протеста перегородили дорогу на улице Дегтяревской возле суда. Они начали беспрерывно ходить взад и вперед по пешеходному переходу, полиция взирала на это спокойно.

Параллельно у суда шло файер-шоу.

И под конец дня атаковали еще одного журналиста - Богдана Аминова с телеканала NewsOne. Об этом он написал в Facebook и опубликовал видео стычки.

На Богдана накинулись после вопроса, заданного Стерненко.

"Я спросил: "Сергей, почему вы активно комментируете применение силы полиции в отношении митингующих, но молчите о нападении ваших сторонников на журналистов?". После чего толпа агрессивных людей начала толкать и окружать мою съемочную группe. У меня было запланировано прямое включение в эфир, чтобы рассказать о ситуации. Но его сорвали. Толпа начала толкаться, плевать, ставить подножки и обливать меня водой", - рассказал журналист и добавил, что полиции пришлось взять его в кольцо, чтобы не дать протестующим на него напасть.

"Полчаса я не мог покинуть двор суда, потому что мне не давали пройти под крики "ганьба". Помимо многочисленных обвинений люди неоднократно пытались меня вырвать из кольца полиции... Под крики озверевшей толпы пришлось покинуть место съемки ради своей безопаности. Некоторые митингующие шептали на ухо: "тебя уже ждут у ворот, отобьем тебе голову, чтобы не п**здел много". Угрожали, что придут АТОшники и "расскажут, как надо любить Украину", - написал в соцсети журналист.

Таким образом, от действий радикалов за два дня суда по Стерненко пострадали журналисты как минимум трех СМИ, и опосредованно досталось и журналисту "Страны".

Реакция на бесчинства под судом

Волна возмущения событиями под судом поднялась еще утром, после того, как полиция грубо вытолкала ряд журналистов, на которых нападали сторонники Стерненко.

Такое поведение осудили в Национальном союзе журналистов.

"Удаление журналистов из зала суда, травля и нападения на акциях протеста - возмутительные! Комитет ВР по вопросам свободы слова должен безотлагательно публично рассмотреть ситуацию с агрессией в отношении журналистов под зданием Шевченковского районного суда. Руководство МВД и Национальной полиции должно предоставить объяснения, существует другая стратегия защиты профессиональных прав работников СМИ кроме их физического удаления с места происшествия.

Этот пост - не про вину или невиновность господина Стерненко. Этот пост - о праве украинских журналистов украинских СМИ работать в Украине", - заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Прокомментировал происходящее и главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Сегодня под зданием Шевченковского райсуда, где избирают меру пресечения для Сергея Стерненко (убившего человека в Одессе) его группа поддержки напала на журналиста издания Шарий.нет и угрожали другим журналистам.

Что делает полиция? Она вывела журналиста Шария, а потом вытолкала журналиста "Страны" и ряда других изданий из под здания суда без каких-либо объяснений.

Ещё раз акцентирую внимание - полиция выводит из под здания суда журналистов, на которых нападают, а не тех, кто нападает.

Хотя должно быть ровно наоборот. Тех, кто нападает на журналистов нужно привлекать к уголовной ответственности.

А сейчас происходит прямое препятствование журналисткой деятельности со стороны полиции. И, что ещё хуже - прямое потакание беспредельщикам, которые нападают на журналистов".

Дал свой комментарий и спикер Рады Дмитрий Разумков, который заявил, что по этому поводу будет собираться комитет по свободе слова.

При этом полиция никак не прокомментировала изгнание журналистов, которые ничего не нарушали. Зато немедленно покаялись в избиении "активистов" и пообещали наказать виновных. Приоритеты правоохранителей налицо.

Журналист Юрий Ткачев уверен, что такой суд по Стерненко дискредитирует Украину куда сильнее, чем российское ТВ.

"Активисты за два последних заседания по делу Стерненко сделали для дискредитации Украины как государства больше, чем все ток-шоу на российских каналах за последний год.

Взять хотя бы совершенно фееричную историю о задержании журналистов, на которых нападали активисты. Или сегодняшнюю историю об отстранении полицейских, поступивших наоборот (т.е. по закону).

И вот что интересно: на словах активисты - большие патриоты. Но за последние шесть лет ни одному из них не пришло в голову сказать своим друзьям: парни, не нужно ради меня уничтожать авторитет государства в лице правосудия и правоохранительной системы.

Патриотизм патриотизмом, а своя вышиванка ближе к телу".

"То, что случилось под Шевченковским судом по отношению к судьям, журналистам, отдельным сотрудникам полиции – это НЕ слабость власти.

Это - соучастие. Соучастие власти в преступлениях", - считает юрист Елена Лукаш.

Телеграм-канал "Политика Страны" делает выводы из этой ситуации:

"В стране создана целая инфраструктура защиты беспредельщиков-радикалов. Это и нардепы, и СМИ, и всевозможные грантовые организации. И как только полиция начинает себя вести по закону, а не как терпилы, они тут же начинают ее кошмарить.

Поэтому кардинально решить проблему уличного беспредела можно только одним образом - разрушив эту инфраструктуру. Либо, побудить полицию не обращать на неё внимание, а действовать, как ей и положено в правовом поле. А тех кто нарушает закон - в тюрьму".