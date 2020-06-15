За бывшего директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, подозреваемого в деле о взятке руководства НАБУ и САП, внесли залог в размере более 40 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникаций Высшего антикоррупционного суда пишет УНН.

Так, сообщается, что за подозреваемого в деле о попытке подкупить руководство антикоррупционных органов, которому ВАКС первому избрал меру пресечения, залог уже внесен.

Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Также мы писали, что одного из фигурантов дела о взятке руководителям НАБУ и САП взяли под стражу с залогом в 84 миллиона.