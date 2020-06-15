В пятницу, 19 июня, Верховная Рада должна рассмотреть второй вариант Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля, документ уже поступил в парламентские Комитеты для рассмотрения и изучения.

"Страна" спросила у нардепов от "Слуги народа", будут ли они голосовать за Программу Кабмина, которую ранее отправили на доработку.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Александр Качура. Фото: facebook.com

"Предыдущая программа, которую отправили на доработку, не была программой. Это просто документ с набором тезисов и лозунгов. А программа, которую представили сегодня имеет пути реализации, конкретные планы и задания. Программа более объемная и учли большую часть предложений от профильного комитета. Я бы проголосовал".

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

Ирина Верещук. Фото: facebook.com

"Я видела программу, не читала ее подробно, но посмотрела пункты, которые касаются безопасности и обороны, чтобы понять учли ли наши рекомендации. Частично - учли. Но все же в программе изобилие словосочетаний "будем пытаться", "гарантируем", то есть, конкретных вех нет. Но сегодня на заседании фракции будем обсуждать программу, и я хочу услышать коллег и представителей Кабмина, которые будут представлять программу. А после буду решать - проголосую или нет. Новую программу адаптировали под программу, с которой мы шли на выборы. То есть, взяли за основу месседжи и лозунги, с которыми мы шли на выборы. Выложили программу так, чтобы люди, которые шли на выборы с программой партии, не имели возможности сказать, что мы не видим в программе того, с чем шли на выборы. Это больше формально, чем то, что люди в правительстве действительно хотят выполнять нашу программу, с которой мы шли на выборы. Больше рассчитано на то, чтобы мы проголосовали. Посмотрим, что скажут коллеги, я искренне не знаю пока, буду ли голосовать".

Алексей Устенко, депутат фракции "Слуга народа":

Алексей Усатенко. Фото: facebook.com

"За предыдущую программу Кабинета министров, которую на финансовом комитете представил министр Марченко, я голосовал. На тот момент основным вопросом была борьба с коронавирусом и наполнение бюджета. Тогда я думал, что все-таки они не должны сидеть и уделять время на разработку программы, потому что на тот момент никто не знал, когда закончится карантин, какие будут потери. Спрогнозировать что-то было сложно. Сегодня мы уже понимаем, что какие-то прогнозы можно выстраивать, поэтому и подходы к программе правительства будут более придирчивыми. Если предыдущая программа была на 7 листиков и сопровождалась словами "углубить", "улучшить" "внедрить", то эта программа более подробная, поэтому думаю, что за нее проголосую".

Евгений Брагар, депутат фракции "Слуга народа":

Евгений Брагар. Фото: facebook.com

"Я пока не определился буду ли голосовать. Сегодня на фракции будем обсуждать программу Кабмина и станет ясно. Важно пообщаться с людьми и узнать их позицию. Без принципиальных вещей, я не буду поддерживать. Для меня принципиальной позицией кажется расстаможка "евроблях". В плане действий правительства должна быть позиция по этому вопросу. Также мой голос зависит от того, учли ли правки профильных комитетов и от презентации программы на фракции".

Евгения Кравчук, депутат фракции "Слуга народа":

Евгения Кравчук. Фото: facebook.com

"Я лично буду голосовать за. Наш профильный комитет получил министра культуры - Александра Ткаченко. Я изучила ту часть, которая касается кино, культуры и информационной политики. В программе учтены наши предложения, поэтому очевидно было бы правильно и честно поддержать в целом эту программу и министра, которого только-только назначили. Эта программа точно лучше, она не только по объему в 10 раз больше, но и по содержанию много изменений. Судя по словам коллег из других комитетов, не все наши пожелания, но многие рекомендации учли. Мы будем рассматривать программу на комитетах, и могут быть случаи, когда депутат поддерживает часть программы, касающиеся его комитета, но могут быть и дополнительные факторы при голосовании в зале. Например, депутат не поддерживает какого-то другого министра, есть депутаты, которые считают, что не нужно давать иммунитет. Сегодня на заседании фракции будет обсуждение программы Кабмина. Правительство должно ее представить, прокоммуницировать с депутатами. Было бы правильно, если бы представители Кабмина были на заседании. Есть еще важный момент, что наличие иммунитета, не гарантирует защиту от отставки, мы это видели на примере правительства Алексея Гончарука".

Напомним, Верховная Рада на заседании 4 июня отклонила и отправила на доработку предыдущую программу.

Также "Страна" разбиралась, что что написано в новой программе Шмыгаля.