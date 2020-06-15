Под зданием Шевченковского райсуда в Киеве, где избирают меру пресечения одесскому радикалу Сергею Стерненко, начались стычки и столкновения между его сторонниками и полицией. В их результате пошли задержания, среди прочего задержали и девушку Стерненко, но по потом отпустили.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Началось все с того, что поддержка Стерненко начала мешать журналистке телеканала zik Алле Жизневской проводить прямое включение, вмешалась полиция и произошла потасовка. В результате столкновения были задержаны несколько человек, в том числе девушка радикала, которую вскоре отпустили.

После протестующие начали скандировать "Отпустите". Они требуют, чтобы полиция отпустила тех, кого задержала. Протестующие заявляют, что задержали минимум четыре человека, а также угрожают, что будут блокировать выезды из территории суда.

Напомним, радикалу Сергею Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном в 2018 году в Одессе, 11 июня.

Суд по мере пресечения Стерненко начался в пятницу, 12 июня, но в итоге был перенесен на понедельник.

Ранее сообщалось, что под крики "Мусора, сос@ть" у суда по Стерненко начались беспорядки. Позже полиция вытолкала журналистов из-под здания суда после угроз группы поддержки Стерненко.