Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует спад валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление примерно на 3,6% в 2021-м, в то время как Кабмин прогнозировал снижение до 8% в этом году.

Об этом сообщают в агенстве.

Отмечается, что Moody's ожидает, что экономика резко сократится в этом году. Это может случиться из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабого внешнего спроса и более низкие денежные переводы

Так, экономический рост постепенно начнет восстановление со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году.

При этом, как ожидают в Moody's, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2,0% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составляют около 16% ВВП.

По данным агенства, настроения инвесторов по отношению к Украине могут улучшиться с новой программой Международного валютного фонда, но тем нее менее будут оставаться настороженными, учитывая выросшее неприятие риска в глобальном масштабе и нестабильность внутренней политики.

Согласно прогнозу, валютные резервы Украины благодаря новой программе МВФ на конец года (без учета золота) составят около 22 млрд долларов, что достаточно для покрытия примерно четырех месяцев импорта.

Напомним, МВФ ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2020 и предсказал сокращение валютного запаса Нацбанка.

Ранее "Страна" рассказала о 13 условиях, под которыми подписались Зеленский и Шмыгаль, чтобы получить кредит от МВФ.