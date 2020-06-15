Во вторник, 16-го июня, грозы начнут греметь почти по всей Украине, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей. Также велика вероятность того, что грозы будут сопровождаться шквалами и градом. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко, уточнив, что во вторник ожидается ветер с востока, умеренный, с порывами.

"Температура воздуха пока укрощенная, завтра днем ​​в Украине ожидается + 25 + 30 градусов, в восточных областях + 28 + 33 градуса. В Киеве вторник будет с неустойчивой погодой, временами дождь с грозой. Ночью +18 + 20 градусов, завтра днем ​​+26 + 28 градусов", - говорится в сообщении.

По словам синоптика, сильная жара вернется в Украину во второй половине текущей недели, температура воздуха повысится на 2-4 градуса. Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22-го июня, воздух снова станет свежим.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве жара била температурные рекорды три дня подряд.

Также мы сообщали, что в Киеве температура воды в Днепре превысила +20 градусо, это на 10 дней позже обычного.