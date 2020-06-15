Александр Мефодий. Фото: Слово и Дело

В Высшем антикоррупционном суде приговорили депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества по обвинениям в злоупотреблении влиянием. 

Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

"Поздравляем ВАКС с первым серьезным приговором за тяжкое преступление", - говорится в сообщении. 

Как установило следствие, Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тыс. долларов решить вопрос с правоохранительными органами. Во время получения этих средств Мефодий и был задержан. 

Кроме того, во время суда заявили, что Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях. 

Решение суда депутат может обжаловать в Апелляционной палате ВАКС. 

Пост ЦПК в Телеграме

Пост ЦПК в Телеграме

Напомним, ранее ВАКС взял под стражу с залогом подозреваемого в попытке дать $6 миллионов взятки.

Также мы писали, что ВАКС закрыл дело против бывшей главы НАПК Корчак по истечению срока давности.

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