В Высшем антикоррупционном суде приговорили депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества по обвинениям в злоупотреблении влиянием.

Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

"Поздравляем ВАКС с первым серьезным приговором за тяжкое преступление", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тыс. долларов решить вопрос с правоохранительными органами. Во время получения этих средств Мефодий и был задержан.

Кроме того, во время суда заявили, что Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях.

Решение суда депутат может обжаловать в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, ранее ВАКС взял под стражу с залогом подозреваемого в попытке дать $6 миллионов взятки.

Также мы писали, что ВАКС закрыл дело против бывшей главы НАПК Корчак по истечению срока давности.