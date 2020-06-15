В пятницу, 12 июня, в Киеве жара побила очередной рекорд. Впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха в этот день в столице составила +27,9 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

При этом в прошлый раз температурный рекорд 12 июня был поставлен в 2010 году. Тогда средняя температура воздуха в Киеве составила +27,8 градусов, что на 0,1 градуса меньше нынешнего рекорда. Климатическая норма оказалась превышена на 10 градусов.

Напомним, в Киеве температура воды в Днепре превысила +20 градусов. Это случилось на 10 дней позже обычного.

Также мы писали, что до этого, 10 и 11 июня, в Киеве уже были побиты климатические рекорды. Таким образом, зафиксированный в пятницу случай стал уже третьим подряд.