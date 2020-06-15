В Киеве скончался глава Деснянской райгосадминистрации Давид Шатиришвили, который был назначен на должность менее месяца назад - 18 мая. Причиной смерти, которая наступила вечером 14 июня, стали осложнения, вызванные хронической болезнью. Об этом пишет издание "КиевVласть" со ссылкой на свои источники.

По данным собеседника, глава Деснянской РГА страдал хроническим заболеванием и последние две недели чувствовал себя все хуже. "На 14 июня планировался его вылет за рубеж на лечение, но не успели", - сказал изданию друг Шатиришвили.

Точный диагноз и причина смерти главы Деснянской РГА не уточняются, но известно, что осложнение его заболевания не вызвано каким-либо штаммом вируса.

Напомним, Давид Шатиришвили был назначен на должность главы Деснянской райгосадминистрации 18 мая 2020 года распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.

Также Давид Шатиришвили был известен в столице, как крупный бизнесмен-миллионер. По данным его декларации о доходах за 2019 год, ему принадлежат ООО "Сититрансконстрашен" , ЧП "Флексопласт-Украина", ООО "Торговый дом "Киевтекстиль", ООО "Вилинова", ООО "Бассан" и также у него есть права собственности на две грузинские фирмы "DS Development" и "Thermoindustria LLC".

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе умерла молодая спортсменка, которая потеряла сознание на марафоне.

Также мы сообщали, что на украинском пункте пропуска в Марьинке умер 59-летний мужчина.